Σε απόγνωση βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Αίγινα, αισθανόμενη αβοήθητη μετά και τον θάνατο 79χρονης, επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη που ήταν μαζί της, ώσπου ξεψύχησε, η γυναίκα ήταν ζωντανή και είχε επαφή, με τα μάτια τουλάχιστον, τα πρώτα λεπτά. Η κόρη της 79χρονης μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, λέει πως ακόμα δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας της. «Αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης πολλές πληροφορίες, εμείς γνωρίζουμε τα λιγότερα από όλους. Περιμένουμε τις τοξικολογικές, ο θάνατος της έχει καταγραφεί ως πνιγμός. Έτυχε και πέθανε, όταν ήταν στο νερό. Αν ήμασταν στο σπίτι μας, δεν θα ερχόταν κανείς, τουλάχιστον εκεί είχε μια ευκαιρία, την επανέφεραν μία φορά. Έπαθε μία δεύτερη ανακοπή και αυτό ήταν όλο. Προσπάθησαν πολλή ώρα να την επαναφέρουν» είπε αρχικά.

«Αυτή τη στιγμή θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Στην τελική ποιος φταίει; Είναι τρεις οδηγοί όλο το καλοκαίρι, να καλύψουν όλα τα 24ώρα. Φταίνε οι άνθρωποι; Και αν τους έδωσαν ρεπό ή άδεια, ποιος φταίει; Είναι μόνο η Αίγινα; Στα άλλα νησιά τι συμβαίνει; Σε αυτή την χώρα έτσι πάμε, μέχρι να γίνει το κακό» συμπλήρωσε. Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού, αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας, διερωτώνται ρητορικά αν είναι δυνατόν το 2025 ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του ελλείψει ασθενοφόρου σε ένα μέρος που βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα.

Γιατί δεν καλύπτονται οι κενές θέσεις

«Κανείς δεν θέλει να πάει στην Αίγινα για οδηγός», λένε από το υπουργείο Υγείας, που σημειώνουν πως θέσεις προκηρύσσονται, αλλά υποψήφιοι δεν φαίνονται. Ο λόγος είναι μάλλον απλός. Σε αναζήτηση σε δημοφιλή πλατφόρμα ακινήτων, το φθηνότερο ενοίκιο στην Αίγινα ανέρχεται στα 350–400 ευρώ, ο μισός μισθός δηλαδή, χώρια που κάποια σπίτια είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, με προφανή λόγο να αδειάζουν το καλοκαίρι, για να τα νοικιάζουν σε τουρίστες.

Την ίδια ώρα, όπως διαπιστώνεται, το πρόβλημα ήταν γνωστό, καθώς οι ερωτήσεις στη Βουλή έπεφταν «βροχή». Στις 18 Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά, αν θα ενισχυθούν τα ασθενοφόρα. Στις 22 Ιουλίου η Ελληνική Λύση ρωτά αν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών σε οδηγούς ασθενοφόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία. Στις 24 Ιουλίου ερώτηση του ΚΚΕ αναφέρει, ότι επισκέπτες του νησιού που έτυχε να χρειαστούν ασθενοφόρο, πληροφορήθηκαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμο, λόγω έλλειψης οδηγών».

«Να πάρουν ρεπό σε άλλη περίοδο από το καλοκαίρι οι οδηγοί»

Ο υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός, μιλώντας στην εκπομπή Live News, λέει πως η κατάσταση στα νησιά έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι στο σημείο που θα ήθελαν. «Έχουμε τρεις οδηγούς ασθενοφόρου στο νησί της Αίγινας. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά δεν σημαίνει, ότι είμαστε και τελείως ξεκρέμαστοι. Εδώ υπάρχουν δύο λάθη που έχουν συμβεί και ελέγχονται από τη Δευτέρα το πρωί, που μετά από εντολή του υπουργού Υγείας διέταξα Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Το ένα λάθος είναι διοικητικό. Πώς βγήκαν οι βάρδιες, πώς έγιναν τα πράγματα έτσι, ώστε να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες, χωρίς καν έναν οδηγό, on-call, δηλαδή στο σπίτι του να είναι σε ετοιμότητα, αν προκύψει κάτι.

Το δεύτερο είναι ηθικό. Δεν είναι δυνατόν, όταν είσαι υγειονομικός σε μια κρίσιμη θέση, όπως είναι ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός, ένας οδηγός ασθενοφόρου στα νησιά, να μην σηκώνεις το τηλέφωνο ή να παίρνεις ρεπό τον Αύγουστο. Στη Φολέγανδρο έχουμε έναν οδηγό, στη Σίφνο έχουμε δύο οδηγούς, πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι υγειονομικοί το καλοκαίρι υποφέρουν στα νησιά. Αλλά μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους σε μια περίοδο, που δεν είναι τόσο κρίσιμη. Εγώ έχω υπογράψει 80 μετακινήσεις γιατρών σε νησιά για την καλοκαιρινή περίοδο» λέει.

Μέσα λοιπόν στο καλοκαίρι η πραγματικότητα είναι, πως ένα τουριστικό νησί έμεινε στο έλεος του Θεού και των όποιων ανθρώπινων αντοχών των οδηγών, καθώς και στο έλεος της κινητής τηλεφωνίας, αφού έχουν πει στο υπάρχον προσωπικό, να είναι πάντα με ανοιχτό το κινητό για έκτακτες περιπτώσεις, μόνο που αυτή την φορά η διακομιδή περίμενε στο ακουστικό της με τραγικά αποτελέσματα.

Το πάθημα δεν έγινε μάθημα

Το τραγικό αυτό συμβάνε έρχεται να θυμίσει τι έγινε τέτοιες ημέρες σαν σήμερα στην σκιά της περσινής ΔΕΘ, όταν τραυματίας τροχαίου στην Αίγινα μεταφέρθηκε με θαλάσσιο ταξί στον Πειραιά και από εκεί στο «Αττικόν», καθώς το μοναδικό πλωτό ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στη ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Είχαν δηλαδή πάρει το ρίσκο πριν ένα χρόνο, να αφήσουν χωρίς πλωτό ασθενοφόρο το νησί, για να γίνει το ασθενοφόρο έκθεμα για φωτογραφίες.