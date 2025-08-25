Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, όπου μια 79χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, κάτω από συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα για τις ελλείψεις στο τοπικό σύστημα υγείας.

Η ηλικιωμένη λιποθύμησε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη, ο οποίος την έβαλε σε θέση ανάληψης. Η 79χρονη είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Ιδιώτης γιατρός της έκανε ΚΑΡΠΑ και η ηλικιωμένη επανήλθε, αλλά λίγη ώρα αργότερα έχασε και πάλι τις αισθήσεις της. Η γυναίκα φέρεται να είχε της αισθήσεις της για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό λουόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο, καλούσαν επίμονα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, ζητώντας ασθενοφόρο. Η απάντηση, όπως καταγγέλλεται, ήταν ότι δεν υπήρχε βάρδια τη συγκεκριμένη ώρα, άρα ούτε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Η απόσταση από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα είναι περίπου 20-25 λεπτά, χρόνος που ίσως να ήταν καθοριστικός για τη διάσωση της γυναίκας.

Για τα περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.