Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού στον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Η επιχείρηση γίνεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύο ιδιωτικών σκαφών, ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.