Στα χέρια των Αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται υπαστυνόμος, ο οποίος συνελήφθη με παράνομο οπλισμό και μάλιστα εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες χθες το βράδυ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθη ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών.

Στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του «Βήματος» και των «Νέων» Βασίλη Λαμπρόπουλου, το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.