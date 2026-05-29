Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς κινήθηκε η προπόνηση της Μονακό, με τους Έλι Οκόμπο και Νεμάνια Νέντοβιτς να πρωταγωνιστούν σε ένα απρόσμενο και άκρως διασκεδαστικό στιγμιότυπο.

Οι δύο παίκτες αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο το μπάσκετ και να δοκιμάσουν τις… ικανότητές τους στο «τέννις», προσφέροντας μια χιουμοριστική μονομαχία μέσα στο γήπεδο προπόνησης, χωρίς ρακέτες αλλά με αυτοσχέδιες κινήσεις και αρκετή φαντασία.

Στην «αναμέτρηση» είχε ενεργό ρόλο και ο Ματ Στραζέλ, ο οποίος λειτούργησε ως διαιτητής, δίνοντας μάλιστα και τις απαραίτητες αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία της «συνάντησης».

Η Μονακό δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το στιγμιότυπο με ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Έλι Οκόμπο κέρδισε έναν πολύ αμφίρροπο αγώνα απέναντι στον Νεμάνια Νέντοβιτς και… περιμένει τον αντίπαλο του. Το πνεύμα του Roland Garos έχει κατακτήσει την ομάδα.»

Κι όλα αυτά, την ώρα που το διεθνές ενδιαφέρον στρέφεται στο Roland Garros, με το κλίμα τένις να φαίνεται πως… πέρασε για λίγο και στο στρατόπεδο της Μονακό.