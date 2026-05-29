Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση αφιερωμένη στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Λίγη ώρα μετά τη τοποθέτηση των «πρασίνων» για τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες δημοσίευσαν βίντεο στον επίσημο λογαριασμό τους στο «X», στο οποίο ο Έλληνας τεχνικός εμφανίζεται να δίνει ρυθμό στους φίλους της ομάδας στο Δημοτικό Θέατρο.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμμετέχει ενεργά στα συνθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague, σε μία ανάρτηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στον χαρακτηρισμό «παράφωνος» που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση με επικοινωνιακό τρόπο, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».