Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται «ως μία σκάρτη δημοκρατία» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να εντάξει δύο ισχυρές βραζιλιάνικες συμμορίες στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

«Δεν αποδεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται ως παιδάκια, δεν αποδεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται σαν να ήμασταν μια σκάρτη δημοκρατία», τόνισε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εμφανώς οργισμένος, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην πολιτεία Σερζίπε, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

«Να μην παίζετε με την κυριαρχία αυτής της χώρας. Να μην παίζετε με τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε ο αριστερός ηγέτης, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει, σε ηλικία 80 ετών, μια τέταρτη προεδρική θητεία τον Οκτώβριο.

Αντίδραση στη στάση των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αντιτίθεται έντονα στον χαρακτηρισμό των οργανώσεων Comando Vermelho (CV) και Primeiro Comando da Capital (PCC) ως τρομοκρατικών, θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι δύο οργανώσεις «συγκαταλέγονται μεταξύ των βιαιότερων εγκληματικών οργανώσεων της Βραζιλίας», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη σήμερα, καθώς ένας κάποιος Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως οι εγκληματίες μας είναι τρομοκράτες και πως οι Αμερικανοί μπορούν να επέμβουν στη Βραζιλία», ανέφερε ο Λούλα στην έναρξη της ομιλίας του.

«Είναι τρομοκράτες για τη βραζιλιάνικη κοινωνία, για τους λαούς των φτωχών συνοικιών και θα τους πολεμήσουμε εδώ», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Πολιτικές διαστάσεις και διεθνείς επαφές

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ακολούθησε την επίσκεψη του δεξιού υποψηφίου για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου, στην αμερικανική πρωτεύουσα. Εκεί ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακηρύξει τις δύο συμμορίες ως τρομοκρατικές οργανώσεις, στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γερουσιαστής 45 ετών, είναι γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Λούλα είχε γίνει δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Μαΐου. «Πέρασα τρεις ώρες με τον Τραμπ και του παρέδωσα ένα έγγραφο σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα», επιβεβαίωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Η Ουάσιγκτον, στο μεταξύ, συνεχίζει εδώ και μήνες εκστρατεία επιχειρήσεων στον Ειρηνικό και την Καραϊβική κατά πλοίων που θεωρούνται εμπλεκόμενα σε δραστηριότητες εμπορίας ναρκωτικών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.