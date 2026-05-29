Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, Παμ Μπόντι, κατέθεσε σήμερα σε επιτροπή του Κογκρέσου σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης Έπστιν, εν μέσω έντονων επικρίσεων για έλλειψη διαφάνειας από τον Λευκό Οίκο.

Η Μπόντι, η οποία απολύθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, μίλησε κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί και θύματα του καταδικασμένου χρηματιστή ζητούσαν να πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση, επικαλούμενοι το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση.

Η αντιπαράθεση γύρω από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης Έπστιν συνοδεύει τον Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Πέρυσι, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να «ασχοληθούν με κάτι άλλο», την ώρα που τα αιτήματα για περισσότερη διαφάνεια πλήθαιναν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα έγγραφα που η υπηρεσία ήταν νομικά υποχρεωμένη να δώσει στη δημοσιότητα. Ωστόσο, μέλη της Επιτροπής επιμένουν ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

«Φτάνουν τα ψέματα, φτάνουν οι προσπάθειες απόκρυψης. Είναι καιρός η Παμ Μπόντι να απαντήσει στις ερωτήσεις μας», δήλωσε πριν από την κατάθεση ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της ερευνητικής Επιτροπής.

Η λίστα και η αποπομπή

Η Παμ Μπόντι βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης όταν, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της το 2025, ανακοίνωσε ότι η υποτιθέμενη λίστα πελατών του Έπστιν «ήταν στο γραφείο της» και ανέμενε έγκριση για δημοσίευση. Λίγο αργότερα, το υπουργείο και το FBI διέψευσαν την ύπαρξη τέτοιας λίστας, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να δημοσιοποιήσουν περαιτέρω στοιχεία.

Η απόλυσή της από τον πρόεδρο Τραμπ τον Απρίλιο συνέπεσε με περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος εμφανιζόταν δυσαρεστημένος από την αδυναμία της να προχωρήσει σε διώξεις πολιτικών αντιπάλων του.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, δεκάδες θύματα του Τζέφρι Έπστιν συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα, καλώντας την πρώην υπουργό να καταθέσει δημοσίως και ενόρκως. Το ενδιαφέρον για την υπόθεση παραμένει έντονο, καθώς η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες διαχείρισης του φακέλου.

Όπως έγινε γνωστό, μόνο η απομαγνητοφώνηση των ερωταπαντήσεων θα δοθεί στη δημοσιότητα, χωρίς να προβλέπεται δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού της συνεδρίασης.