Μπορεί στο εξωτερικό να έχει μπει στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, στην Ελλάδα όμως δεν είναι ευρέως γνωστό. Το «περιπατητικό ποδόσφαιρο» – walking football – είναι μια παραλλαγή του κλασικού αθλήματος, με διαφοροποιήσεις στους κανόνες, προκειμένου να είναι πιο «φιλικό» σε μεσήλικες και ηλικιωμένους. Ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2017 στην Κρήτη και την Τετάρτη έκανε την ιδρυτική της προπόνηση και η μοναδική αντίστοιχη ομάδα στην Αθήνα.

«Η ιδέα γεννήθηκε επειδή παρατηρούσαμε μια “ανισότητα” όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα και τα παιχνίδια. Αν εγώ είμαι 60 χρονών δεν μπορώ να κυνηγάω έναν άλλον που είναι 17, είναι ένα έντονο άθλημα», λέει στα «ΝΕΑ» ο Χρήστος Αλεφάντης, ιδρυτής του περιοδικού «Σχεδία», που έχει πάρει και άλλες πρωτοβουλίες γύρω από τον αθλητισμό, όπως η Εθνική Αστέγων.

Το απόγευμα της Τετάρτης, σε ένα γήπεδο στου Γουδή, η ομάδα έκανε την πρώτη της προπόνηση. Συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες άνω των 55, με τους δύο μεγαλύτερους παίκτες να είναι 72 ετών. Ο βασικός κανόνας είναι ότι απαγορεύεται το τρέξιμο, ενώ οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή.

«Το παιχνίδι που μας αρέσει στον ρυθμό που μας ταιριάζει. Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν περπατώντας. Ολοι ευπρόσδεκτοι, άμπαλοι και μπαλαδόροι», έγραφε η αφίσα που καλούσε στην πρώτη ποδοσφαιρική συνάντηση. Κάποιοι από τους αθλούμενους περιπατητές που βρέθηκαν τελικά στο χορτάρι στου Γουδή φόρεσαν πορτοκαλί φανελάκια για να ξεχωρίζουν και το παιχνίδι ξεκίνησε.

Η πρώτη ομάδα στην Κρήτη

Πάνω από 320 χιλιόμετρα μακριά, στον Αποκόρωνα Κρήτης, η πρώτη ομάδα που έφερε το περιπατητικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα προπονείται αδιαλείπτως από το 2017. Λέγεται Titan Walking Football και ιδρύθηκε από τους Φιλ Ελκοκ και Κωστή Κοσμαδάκη, ως μέρος της τοπικής Τιτάν Καλυβών. «Το είδαμε στην Ευρώπη και το φέραμε εδώ.

Συμμετέχουν κυρίως ντόπιοι από τον Αποκόρωνα, αλλά και άνθρωποι από 15 διαφορετικές εθνικότητες, μόνιμοι κάτοικοι αλλά και τουρίστες», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο Αντρέ Φροντ Γιόργκενσεν, πρόεδρος της ομάδας από τη Νορβηγία.

Ο ίδιος εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό στην Κρήτη πριν από οκτώ χρόνια για να «ζήσουν το όνειρο», όπως χαρακτηριστικά λέει. Πριν από αυτό, επισκέπτονταν το νησί κάθε καλοκαίρι. Προπονούνται δύο φορές την εβδομάδα και μπορούν να συμμετέχουν άνδρες άνω των 50 και γυναίκες άνω των 40 ετών, απολαμβάνοντας τα ψυχολογικά και σωματικά οφέλη της άσκησης.

Με κάποιους κανόνες όμως, οι οποίοι στη δική τους εκδοχή είναι λίγο διαφορετικοί. Πέρα από την απαγόρευση του τρεξίματος, τα γκολ μετρούν μόνο αν έχουν μπει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Επειτα, απαγορεύεται η επαφή με το πάνω μέρος του σώματος και περιορίζεται σημαντικά η χρήση τάκλιν.

Ανάμεσα στους στόχους της πρωτοβουλίας στην Κρήτη είναι η ένταξη στον τοπικό ποδοσφαιρικό σύλλογο και στην κοινότητα ανθρώπων από το εξωτερικό που ζουν στην περιοχή. Στην περίπτωση της ομάδας του περιοδικού «Σχεδία», υπάρχει ένα πιο έντονο κοινωνικό πρόσημο.

«Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε τη χαρά τού να κλωτσήσουν μια μπάλα», σημειώνει ο Χ. Αλεφάντης.

Οι Τιτάνες σκοπεύουν το καλοκαίρι να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά walking football στη Νορβηγία, ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα της Αθήνας θα συμμετάσχει σε ένα αντίστοιχο στην Ελβετία.

Οταν ο Γιόργκενσεν ενημερώθηκε ότι μια αντίστοιχη πρωτοβουλία δημιουργήθηκε και στην Αθήνα δήλωσε ευτυχής, καθώς «θέλουμε να δούμε και άλλες ομάδες στην Ελλάδα». Δεν αποκλείεται λοιπόν να τις δούμε αντιμέτωπες σε κάποια φάση…