Ενα ισχυρό μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία, την απασχόληση και τη γεωπολιτική σταθερότητα δόθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τα Ποσειδώνια 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση, η οποία ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στην Αθήνα.

Τον τόνο έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία «βαριά βιομηχανία» της χώρας και βασικό μοχλό ανάπτυξης, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και προοπτικής για τη νέα γενιά. Οπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία δεν αφορά μόνο τους πλοιοκτήτες ή έναν στενό επιχειρηματικό κύκλο, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της κοινωνίας, καθώς μέσα από τα λιμάνια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ενεργειακές υποδομές στηρίζονται ολόκληρες τοπικές κοινωνίες και δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στα «επαγγέλματα της θάλασσας», σημειώνοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντική διέξοδο για τους νέους απέναντι στην ανεργία και τη μετανάστευση στο εξωτερικό. Παράλληλα, ανέδειξε τη γεωπολιτική ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας συνδέεται με ελληνόκτητα πλοία, γεγονός που προσδίδει στην Ελλάδα σημαντικό διαπραγματευτικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα διεθνή φόρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση της προέδρου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνας Τραυλού, η οποία υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και παγκόσμιας συνέχειας σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων. Οπως ανέφερε, τα Ποσειδώνια αποτελούν έναν θεσμό κύρους που ενισχύει τον διάλογο και τη συνεργασία για το μέλλον του κλάδου, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα «πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας στον κόσμο».

Το διεθνές περιβάλλον αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς και για τους υπόλοιπους ομιλητές, καθώς η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και σοβαρών πιέσεων στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα για μήνες στα Στενά του Ορμούζ, η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων, Γιάννης Λύρας, σημείωσε ότι τα Ποσειδώνια 2026 πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από την ιστορικά κομβική κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης πριν από 35 χρόνια, ενώ οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας έχουν, δυστυχώς, φθάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από την Εποχή των Ιστίων. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας, το οποίο βασίζεται στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε αντίθεση με τα απρόσωπα πολυεθνικά σχήματα.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, ανέδειξε τη σημασία της ναυτιλίας για την απασχόληση, επισημαίνοντας ότι γύρω από τον κλάδο αναπτύσσεται ένα ευρύ οικοσύστημα περισσότερων από 100 επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της ναυτιλίας με τη «γαλάζια οικονομία» και την ανάπτυξη της πόλης. Οπως ανέφερε, ο Πειραιάς αποτελεί διαχρονικά το διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας και μπορεί, μέσα από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να στηρίξει την καινοτομία και να ενισχύσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα.

Στη διεθνή δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, Χαράλαμπος Φαφαλιός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη δυναμική της ίδιας της έκθεσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποσειδώνια Εκθέσεις ΑΕ Θεόδωρος Βώκος σημείωσε ότι, παρά τις ανησυχίες για την κρίση στον Κόλπο, η συμμετοχή των εκθετών και επισκεπτών από την περιοχή παρέμεινε ισχυρή, γεγονός που αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς θα συμμετάσχουν 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες, ενώ ο αριθμός των εκθετών εμφανίζεται αυξημένος κατά σχεδόν 9% σε σχέση με τη διοργάνωση του 2024. Παράλληλα, 24 εθνικά περίπτερα θα δώσουν το «παρών» στο Athens Metropolitan Expo, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της έκθεσης και τη σημασία της για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.