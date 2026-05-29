Στα Panathēnea, το παγκόσμιο φεστιβάλ που διεξάγεται στην Αθήνα με στόχο να συνδέσει τα οικοσυστήματα της τεχνολογίας, startups και επενδυτών, μίλησε σήμερα ο Γιώργος Δασκαλάκης CEO και Co-Founder της Kaizen Gaming, στέλνοντας ένα ευρύτερο μήνυμα για την ωριμότητα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Δασκαλάκης πρόβαλε την ιστορία της Kaizen Gaming ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι μια παγκόσμια εταιρεία μπορεί να χτιστεί και να επιτύχει ξεκινώντας από την Ελλάδα.

• Από startup 20 ανθρώπων το 2012 σε «Decacorn» το 2026: Η Kaizen Gaming, η εταιρεία πίσω από τη Stoiximan -που στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Allwyn- σήμερα δραστηριοποιείται σε 20 αγορές με το διεθνές brand Betano, απασχολώντας περίπου 3.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1.700 στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Δασκαλάκης αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της εταιρείας: «με μόλις 20 ανθρώπους και ένα μικρό κεφάλαιο, καταφέραμε και χτίσαμε ένα decacorn από την Ελλάδα και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να το πετύχουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαδρομή της εταιρείας.

• Οι κρίσεις που έχτισαν το χαρακτήρα της Kaizen Gaming: Στην ομιλία του ο Γιώργος Δασκαλάκης, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της εταιρείας. «Η καθοριστική στιγμή για την Kaizen Gaming ήρθε το 2015, όταν τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών εξαφάνισαν σχεδόν όλα τα έσοδα της εταιρείας μέσα σε μία νύχτα. Μιλάμε για το 93% της δουλειάς μας». Η πανδημία το 2020 ήταν η δεύτερη πρόκληση, κοστίζοντας περίπου το μισό της δραστηριότητάς μας, καθώς σταμάτησε ο αθλητισμός, αλλά, όπως είπε, έχοντας αντέξει το πλήγμα της οικονομικής κρίσης, η απώλεια του 50% ήταν διαχειρίσιμη. Ο κ. Δασκαλάκης σημείωσε ότι οι δύσκολες στιγμές δημιουργούν σπουδαίους ανθρώπους και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την Kaizen Gaming, που έχτισε το χαρακτήρα της μέσα σε αυτές τις συνθήκες, προχωρώντας μπροστά τη στιγμή που οι διεθνείς της ανταγωνιστές υποχωρούσαν. Έτσι αναδείχθηκε σε ηγέτη της εγχώριας αγοράς μετατρέποντας «την κρίση σε ευκαιρία».

• Αποτυχία στο εξωτερικό πριν την επιτυχία. Η πρώτη επέκταση της Kaizen Gaming, στην Πολωνία, ήταν μια αποτυχία που ο Γιώργος Δασκαλάκης περιέγραψε με ειλικρίνεια: «λάθος επιλογή αγοράς, αστοχίες στην ανάπτυξη τοπικής ομάδας και μικρή γνώση της τοπικής κουλτούρας μας οδήγησαν σε κλείσιμο εντός ενός έτους». Όπως σημείωσε, το μόνο σωστό σημείο της προσπάθειας ήταν η επιλογή της χώρας ως προς το δημογραφικό. Η Ρουμανία, στην οποία μπήκε αργότερα με πολύτιμα μαθήματα, έγινε η απόδειξη ότι η εταιρεία μπορούσε να πετύχει εκτός Ελλάδας και να φτάσει σήμερα να δραστηριοποιείται σε 20 χώρες.

• Χτίσε τοπικά, στόχευσε παγκόσμια. Το κεντρικό μήνυμα του κ. Δασκαλάκη προς τους ιδρυτές αφορούσε τη νοοτροπία. Σε ερώτηση σχετικά με την αρχική αστοχία της εταιρείας στο εξωτερικό, όπως ανέφερε, «χτίζαμε για την Ελλάδα και όχι για τον κόσμο». Προέτρεψε τους ιδρυτές να χτίζουν με διεθνή φιλοδοξία από την πρώτη μέρα: «ξεκινήστε τοπικά, αλλά στοχεύστε παγκόσμια.

• Στοίχημα στο ελληνικό ταλέντο και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνειδητή επιλογή του Γιώργου Δασκαλάκη ήταν να διατηρηθεί το R&D και η ανάπτυξη τεχνολογίας της Kaizen Gaming στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις να τα μεταφέρει σε κόμβους όπως η Βουλγαρία ή η Εσθονία. Απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της εταιρείας στο ικανότατο ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο και σε μια αφοσιωμένη, συνεκτική ομάδα που έμεινε ενωμένη, ενώ οι ανταγωνιστές προσπαθούσαν να αποσπάσουν στελέχη κάθε λίγους μήνες. «Δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι εκεί έξω… Αλλά μάθαμε με το σωστό τρόπο, δημιουργήσαμε ομάδα, χτίσαμε εμπιστοσύνη, παλέψαμε για το όραμα μας, και δεν τα παρατήσαμε ποτέ». Παρουσίασε τη στήριξη της επόμενης γενιάς Ελλήνων ιδρυτών ως υποχρέωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μελλοντικές ελληνικές εταιρείες θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες από την Kaizen Gaming.

• Το χτίσιμο πάνω από τις αποτιμήσεις. Ο Γιώργος Δασκαλάκης τόνισε ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν ήταν ποτέ ο στόχος για την Kaizen Gaming και έδωσε το μήνυμα στο κοινό των founders και startuppers. «Ποτέ δεν στοχεύσαμε σε αποτιμήσεις. Πάντα στοχεύαμε να χτίσουμε. Το να χτίζεις είναι ένα απίστευτα ικανοποιητικό συναίσθημα». Το συνέδεσε με τη χαρά να βλέπει την ομάδα του και ανθρώπους από την Ελλάδα να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια σκηνή.

• Στόχος η παγκόσμια πρωτιά. Κοιτώντας μπροστά, ο Γιώργος Δασκαλάκης επεσήμανε την επίσημη συνεργασία της εταιρείας με τη FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και την αδιάκοπη εστίαση στο Customer Experience ως κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής της, σημειώνοντας ότι η Kaizen Gaming αναδεικνύεται σταθερά Operator of the Year στον κλάδο της διεθνώς. Παράλληλα, αναφέροντας πως η Kaizen Gaming βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες igaming στον κόσμο, δήλωσε πως «το όραμά μας είναι να γίνουμε το νούμερο 1 brand στον κόσμο στον κλάδο μας».

• Μείνε προσγειωμένος, διάλεξε σωστούς συνεργάτες. Η τελευταία συμβουλή του κ. Δασκαλάκη ήταν προσωπική. «Διάλεξε τους σωστούς συνεργάτες» δήλωσε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον συνέταιρό του και συνιδρυτή της Kaizen Gaming, Δημήτρη Μάρη, «κράτα τον έλεγχο, και μην χάσεις τον εαυτό σου. Η ζωή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εταιρεία», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να μένει κανείς κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και να διατηρεί χόμπι, που δεν είναι παραγωγικά. Αναγνώρισε ωστόσο, ότι για να χτίσεις «πρέπει να είσαι εμμονικός. Αλλιώς, δεν θα συμβεί».