Ένα νέο πολιτικό σκηνικό φωτίζει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, η οποία καταγράφει για πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι διαμορφώνονται νέα δεδομένα στον πολιτικό ανταγωνισμό και στον λεγόμενο αντισυστημικό χώρο.

Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε για τον flash.gr, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,5%, ενώ δεύτερη δύναμη εμφανίζεται η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό, στο 17%.

Από πού αντλεί τα ποσοστά της η «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα

Η ανάλυση της δημοσκόπησης δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ (56%) και από την Πλεύση Ελευθερίας (28%). Ως βασικά κίνητρα επιλογής του κόμματός του καταγράφονται η «εντιμότητα» με 39%, η «εμπιστοσύνη» με 33% και η «στήριξη στα λαϊκά στρώματα» με 20%.

Ποιοι στηρίζουν Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί ψήφους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ακόμη και από ψηφοφόρους της ΝΔ. Κεντρικό στοιχείο του πολιτικού της αφηγήματος αποτελεί η «κάθαρση» και η απόδοση δικαιοσύνης, ειδικά για την υπόθεση των Τεμπών.

Το 27% των ερωτηθέντων δηλώνει ελπίδα και ενθουσιασμό για το κόμμα της, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εκφράζει απογοήτευση ή ανασφάλεια.

Οι αναποφάσιστοι και οι νέες ισορροπίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα για τους αναποφάσιστους, οι οποίοι στις εκλογές του 2023 είχαν στραφεί κυρίως προς τη ΝΔ. Η νέα μέτρηση αποτυπώνει τη μεταβολή των στάσεων και τη δυναμική των νέων σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό.

Ποιος θεωρείται ο ισχυρότερος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο ερώτημα για τον πολιτικό που μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 25%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 7%.

Η δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, η Μαρία Καρυστιανού προηγείται με 32% θετικές γνώμες, ακολουθούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 28%. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην τρίτη θέση με 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου μοιράζονται την τέταρτη θέση με 24%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 20%.

Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνησης, το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο, ενώ το 20% απαντά αρκετά και μόλις το 2% πολύ.