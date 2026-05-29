Σε ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη στις 29 Μαΐου 2026, ασκείται έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους υδρογονάνθρακες.

Σύμφωνα με το κείμενο, πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υποστήριξε ότι η αποχώρηση της ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τ.χλμ. αποτελούσε απλή «διαχείριση χαρτοφυλακίου». Ωστόσο, η είσοδος της Chevron σε κοινοπραξία οικοπέδου 2.700 τ.χλμ. παρουσιάστηκε ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση σχολιάζει σκωπτικά ότι «οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκεία όσο πλησιάζουν οι εκλογές». Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα για το πώς θα έπρεπε να χαρακτηριστεί η αποχώρηση των εταιρειών Total και Repsol το 2021-2022, εάν ακολουθούσε κανείς τη λογική της κυβέρνησης.

Αιχμές για παραπληροφόρηση και διεθνείς πιέσεις

Στο πρώτο υστερόγραφο, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραπληροφορεί, αναφέροντας ψευδώς πως πραγματοποιείται «πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους μετά τη Μεταπολίτευση». Όπως επισημαίνεται, από το 1975 έχουν γίνει 75 ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων, αρκετές εκ των οποίων ήταν μεγάλου βάθους.

Στο δεύτερο υστερόγραφο, σημειώνεται ότι η πρόσφατη κινητικότητα στον τομέα δεν προέρχεται από κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά από τις διεθνείς εξελίξεις που, όπως αναφέρεται, «ανάγκασαν την κυβέρνηση σε εντυπωσιακή κυβίστηση».