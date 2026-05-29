Με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, απηύθυνε μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης προς τους υποψηφίους.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές που συμμετέχουν στη διαδικασία, επισημαίνοντας πως οι εξετάσεις αυτές αποτελούν μόνο μία από τις πολλές «μάχες» της ζωής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα όνειρα των νέων δεν περιορίζονται σε μία μόνο δοκιμασία.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως, παρότι οι ευχές μπορεί να ακούγονται κλισέ, όσοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν καλά το άγχος και τη δυσκολία των ημερών αυτών.

Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις δεν καθορίζει το μέλλον, καθώς η ζωή προσφέρει πολλές ακόμη ευκαιρίες.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης προς τους νέους.