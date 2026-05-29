Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός της Ρεάλ Μαδρίτης για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Πορτογάλο προπονητή να επιστρέφει στον πάγκο των Μαδριλένων για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα σε προφορική συμφωνία και πλέον ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διαδικασίες, με τον έμπειρο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος εξελίχθηκε σε απόλυτη απογοήτευση για τη Ρεάλ, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς κάποιο τρόπαιο, ενώ παράλληλα τα εσωτερικά προβλήματα και η ένταση στα αποδυτήρια επηρέασαν σημαντικά την εικόνα της ομάδας.

🚨 Jose Mourinho has signed his contract to become the next head coach of Real Madrid. Mourinho signed his terms last week and is set to complete a return to the Spanish capital on a deal until June 2029. Mourinho is the choice of Madrid president Florentino Perez. The… pic.twitter.com/bU8gZpGBSc — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 29, 2026

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να εμπιστευτεί ξανά τον Μουρίνιο, θεωρώντας πως μπορεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και τη νοοτροπία νικητή στον σύλλογο.

Η πρώτη παρουσία του Πορτογάλου στη Ρεάλ διήρκεσε από το 2010 έως το 2013, περίοδος κατά την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.