Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δυνατών φιλικών του Ιουνίου απέναντι σε Σουηδία και Ιταλία, με τους διεθνείς να έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Marriott, όπου και θα παραμείνουν τις επόμενες ημέρες πριν από τις αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει αρχικά εκτός έδρας τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ στις 7 Ιουνίου θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ωστόσο, οι Ιταλοί ενημέρωσαν την ΕΠΟ πως δεν θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα με την U21, καθώς οι Ελπίδες έχουν επίσημες υποχρεώσεις εκείνο το διάστημα, αλλά με ένα ανανεωμένο σύνολο, στο πλαίσιο της συνολικής αλλαγής που επιχειρείται μετά τον αποκλεισμό της «Σκουάντρα Ατζούρα» από το Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, στάθηκε στη φιλοσοφία της νέας προσπάθειας, εκφράζοντας την πίστη του στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στην αποστολή.

«Μόνο ο Ντοναρούμα επικοινώνησε μαζί μου, λέγοντας ότι ήταν διαθέσιμος, και δεν πίστευα ότι ήταν αλήθεια. Το μήνυμα είναι σαφές: το ιταλικό ποδόσφαιρο θέλει να δει αλλαγή, και τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει… Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τα παιδιά θα τα πάνε πολύ καλά. Έχουμε δει με την Under-21 ότι η ομάδα είναι συνεκτική και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επιπλέον, υπάρχει η προσθήκη δύο σπουδαίων παικτών όπως ο Ντοναρούμα και ο Πίο Εσπόζιτο.

Αν τους έχω καλέσει, σημαίνει ότι είμαι πεπεισμένος πως με ελευθερία και χωρίς πίεση μπορούν να κερδίσουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Τους ξέρω και γνωρίζω ότι έχουν τεράστια τεχνική ποιότητα».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με το νεανικό ρόστερ που θα παρουσιάσει η Ιταλία στο φιλικό με την Ελλάδα και απάντησε με αιχμηρό τρόπο:

«Στον προπονητή της Ελλάδας δεν απαντώ, μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Ήταν η άποψή του. Με εκπλήσσει ότι στη χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, την Ελλάδα, ανησυχούν για το τι κάνουν οι άλλοι»,