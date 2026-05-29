Ο Ντάνιελ Βαγιέχο προκάλεσε αντιδράσεις στο Roland Garros, καθώς μετά την ήττα του από τον Μοΐζ Κουαμέ στον δεύτερο γύρο, σχολίασε ότι τέτοια ματς θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άντρες.

Το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο στο Παρίσι, ανάμεσα σε αυτά και ο αποκλεισμός του Γιανίκ Σίνερ. Ωστόσο, το περιστατικό στον αγώνα μεταξύ Κουαμέ και Βαγιέχο τράβηξε την προσοχή, επισκιάζοντας το αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης.

Στον αγώνα προσφέρθηκε συναρπαστικό θέαμα, με τον Γάλλο να επικρατεί σε tie-break του πέμπτου σετ, ενώ το κοινό ξέσπασε σε ενθουσιασμό. Η έντονη αυτή ατμόσφαιρα φαίνεται πως ενόχλησε τον Παραγουανό τενίστα, ο οποίος στις δηλώσεις του προχώρησε σε αμφιλεγόμενο και σεξιστικό σχόλιο.

👎 Desubicadas declaraciones de Daniel Vallejo contra la jueza de silla tras perder contra Moise Kouame en Roland Garros: 🗣️ “Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo. Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público… pic.twitter.com/eWEx29ZSSn — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 29, 2026

«Αυτός ο τύπος αγώνων πρέπει να τους διαιτητεύει ένας άντρας, είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα να μπορεί να το κάνει. Πρέπει να το διαιτητεύει ένας άντρας, επειδή είναι ένα πολύ βαρύ κοινό και πρέπει να έχεις πολλή δύναμη για να πας κόντρα στο κοινό»

Όπως είναι λογικό αυτή η δήλωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις.