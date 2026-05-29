Ο κύκλος του Λεβάν Σενγκέλια στον ΟΦΗ έκλεισε οριστικά, καθώς ο έμπειρος ποδοσφαιριστής δεν θα παραμείνει στο ρόστερ της κρητικής ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το συμβόλαιο του 31χρονου διεθνούς Γεωργιανού ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει ελεύθερος και να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σενγκέλια φόρεσε τη φανέλα των Κρητικών για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 75 συμμετοχές, με απολογισμό έξι τέρματα και 13 ασίστ, αποτελώντας μία σταθερή λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή των Κρητικών.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Levan Shengelia.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα μας, όχι μόνο χάρη στην καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και λόγω της αγωνιστικής του ποιότητας και των υψηλού επιπέδου ικανοτήτων του.

Παράλληλα, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, τις αξίες, το ήθος του, καθώς και για τον επαγγελματισμό που επιδείκνυε καθημερινά τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.

Levan, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου στον ΟΦΗ και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!