Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη παρατηρούνται τα πρώτα κυκλοφοριακά προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους και εθνικές οδούς.

Ακινητοποιημένα σε πολλά σημεία είναι τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής.

Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση.

Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών – Λαμίας, ενώ στην Αθηνών – Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.