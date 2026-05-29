Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση αναμένεται να κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο αγγίζοντας κατά τόπους μέχρι τη Δευτέρα ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις γενικά καλές καιρικές συνθήκες, τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλώνονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές κυρίως σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, χωρίς όμως να επηρεάζεται σημαντικά η εξέλιξη των εξορμήσεων και των μετακινήσεων.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, γεγονός που ευνοεί τις μετακινήσεις των εκδρομέων, ενώ δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Σάββατο: Ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια

Το Σάββατο 30 Μαΐου, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, καθώς και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα δώσουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Μικρή πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές υπάρχει και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ τοπικά κυρίως στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους.

Κυριακή: Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Έως 33 βαθμούς ο υδράργυρος

Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς, ενώ κατά τόπους σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία και ανατολική Στερεά θα σημειωθούν θερμοκρασίες έως και 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αγίου Πνεύματος: Καλοκαιρινό σκηνικό με τοπικές μπόρες στα ορεινά

Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει και η Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο στα ηπειρωτικά θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά τόπους τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.