Οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη Έλληνα υπηκόου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, ο 46χρονος, που διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Γουέστμινστερ εντός της ημέρας (29 Μαΐου).

Βρετανία: Τον συνέλαβαν στο Σάσεξ

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου από ντετέκτιβ της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπως μετέδωσε το Iran International. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, ενώ ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Εντάλματα κράτησης εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, παρατείνντας την κράτησή του έως τις 30 Μαΐου, προτού εγκριθούν οι σχετικές κατηγορίες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία τόνισε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό σε σχέση με την υπόθεση. «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζονται σε περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η διοικήτρια επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν. Όπως πρόσθεσε, η αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται με οργανισμούς και ιδιώτες για την παροχή συμβουλών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και φορέων που συνδέονται με την έρευνα. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξακολουθεί να συνεργάζεται με περσικά μέσα ενημέρωσης και άλλους οργανισμούς στη Βρετανία σχετικά με απειλές που αποδίδονται στο Ιράν, ενώ η υπόθεση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια γύρω από το δίκτυο Iran International και το προσωπικό του στη χώρα.