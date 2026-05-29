Οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη Έλληνα υπηκόου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, ο 46χρονος, που διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Γουέστμινστερ εντός της ημέρας (29 Μαΐου).

Βρετανία: Τον συνέλαβαν στο Σάσεξ

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου από ντετέκτιβ της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπως μετέδωσε το Iran International. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, ενώ ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα