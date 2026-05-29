Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει προσωρινά την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα αρκετά ασυνήθιστο και άβολο θέαμα. Ο Σκοτ Μπέσεντ, όπως φαίνεται, δεν ήξερε τα ονόματα των δημοσιογράφων που παρακολουθούν τακτικά τις συνεντεύξεις Τύπου. Έτσι, για να δώσει τον λόγο για ερωτήσεις, κατέφυγε σε μία παράξενη τακτική: περιέγραφε τα ρούχα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του CNN, ο Μπέσεντ λέει σε έναν δημοσιογράφο: «Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά». Αμέσως μετά, προσπάθησε να το γυρίσει σε αστείο, λέγοντας: «Όχι, δεν έχετε γκρίζα μαλλιά, εντάξει». Ο δημοσιογράφος έκανε την ερώτησή του, αλλά η αμηχανία ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

Η συνέχεια δεν ήταν καλύτερη. Στη συνέχεια, ο υπουργός διάλεξε μία δημοσιογράφο λέγοντας απλά: «Εσύ με το ροζ», αναφερόμενος στο έντονο σακάκι της. Λίγο αργότερα, ακολούθησε ένας δημοσιογράφος τον οποίο ο Μπέσεντ αποκάλεσε «αυτός με τα γυαλιά».

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε ψιθύρους και έκδηλη αμηχανία στην αίθουσα. Πολιτικοί αναλυτές σχολίασαν ότι η στάση του υπουργού ήταν εντελώς απροετοίμαστη και αταίριαστη για το κύρος του Λευκού Οίκου.

Η είδηση έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ένας κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος να μη γνωρίζει ούτε έναν δημοσιογράφο από αυτούς που καλύπτουν καθημερινά τον Λευκό Οίκο.