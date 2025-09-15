Οι ΗΠΑ φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας με την Κίνα σχετικά με το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών συνομιλιών που διεξάγονται στη Μαδρίτη, όπου αμερικανική και κινεζική αντιπροσωπεία διαμορφώνουν το πλαίσιο νέας συνεργασίας.

Αντίκτυπος της Συμφωνίας και Διακυβεύματα

Ο κ. Μπέσεντ επισήμανε πως, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρξει τελική συμφωνία για το TikTok, η εξέλιξη αυτή «δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διμερείς σχέσεις παραμένουν «πολύ καλές στα πιο υψηλά επίπεδα», δείχνοντας ότι οι συζητήσεις για την τεχνολογική βιομηχανία και την ασφάλεια δεδομένων δεν επισκιάζουν το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των δύο χωρών.