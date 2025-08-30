Το TikTok προχώρησε σήμερα σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας TikTok LIVE στην Ινδονησία, λόγω της έξαρσης των βίαιων διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της δημοφιλούς πλατφόρμας τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι *«λόγω της κλιμάκωσης της βίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Ινδονησία, προχωρήσαμε μόνοι μας στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου το TikTok να παραμείνει ένας ασφαλής και πολιτισμένος χώρος. Ως προληπτικό μέτρο, η λειτουργία του TikTok LIVE αναστέλλεται προσωρινά για λίγες ημέρες στη χώρα»*.

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο κύμα κοινωνικής αναταραχής από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο.

Αφορμή ο θάνατος οδηγού – Επεισόδια σε μεγάλες πόλεις

Οι ταραχές πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο ενός οδηγού δικύκλου ταξί, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας – ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τζακάρτα, εκφράζοντας την οργή τους όχι μόνο για το συγκεκριμένο συμβάν αλλά και για τη διαρκή οικονομική δυσπραγία και τη διαφθορά που ταλανίζει τη χώρα. Το κύμα της διαμαρτυρίας συνεχίζεται και διογκώνεται, καθώς οι κάτοικοι πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες στις αστικές περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες από τις συγκρούσεις

Το βράδυ της Παρασκευής τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο περιφερειακού συμβουλίου στη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας. Στην Τζακάρτα, επίσης, ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και άλλες πόλεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Σουραμπάγια στο νησί της Ιάβας, καθώς και τα νησιά Μπαλί και Λομπόκ, όπου το κύμα διαμαρτυρίας παραμένει έντονο.

Επιπτώσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Η Ινδονησία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές του TikTok, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες. Αρκετά βίντεο από τις διαδηλώσεις αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν πως η δυνατότητα του TikTok LIVE έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, επιβεβαιώνοντας τη σχετική απόφαση της εταιρείας εν μέσω της κοινωνικής αναταραχής.