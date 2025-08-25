Η αστυνομία του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, συνέλαβε τον 23χρονο Νακιμπουλάχ Χαμπιμπζόι, γνωστό TikToker, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συναδέλφου του, Αουάλ Νουρ Κιφτάν, 34 ετών. Το θύμα βρέθηκε νεκρό στις 31 Μαΐου, έξω από το διαμέρισμά του, με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, οι δύο άνδρες ήταν συνάδερφοι στην ίδια μεταφορική εταιρεία. Το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του, ένας φίλος του Κιφτάν αποκάλυψε πως βρισκόταν μαζί του στο σπίτι όταν ο 34χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα από μια γυναίκα που του ζήτησε να βγει έξω. Ο Κιφτάν κατέβηκε μόνος, ακούστηκε ο θόρυβος των πυροβολισμών και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο φίλος του τον βρήκε αιμόφυρτο στο έδαφος.

Η γυναίκα–δόλωμα και το τηλεφώνημα της

Η αστυνομία διαπίστωσε, ότι η γυναίκα που τηλεφώνησε στον Κιφτάν είχε σχέση με τον Χαμπιμπζόι. Και οι δύο μάλιστα φέρονται να είχαν εμπλακεί σε υπόθεση πιθανής επίθεσης που είχε καταγγελθεί τον Απρίλιο. Οι ερευνητές θεωρούν πως η γυναίκα τον παρέσυρε έξω από το σπίτι του και στη συνέχεια ο TikToker τον πυροβόλησε.

Τα ανατριχιαστικά βίντεο στο TikTok και οι έντονες υποψίες

Κατά την έρευνα, οι αρχές ανακάλυψαν πως ο 23χρονος είχε ανεβάσει ανησυχητικά και περίεργα βίντεο στο TikTok. Σε ανάρτησή του, κατηγορούσε τον Κιφτάν ότι του είχε «κλέψει» 31.000 δολάρια. Σε άλλο σημείωνε με νόημα: «Δεν προχωράμε ποτέ μπροστά χωρίς να πάρουμε εκδίκηση».

Σε βίντεο στα παστούν, ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν ότι ο Κιφτάν τον εξαπάτησε, ενώ σε άλλη ανάρτηση έγραφε: «Αν μας κάνεις κακό, κακό θα πάθεις». Μάλιστα, δημοσίευσε και φωτογραφία με ένα όπλο τοποθετημένο πάνω σε χαλί, με τη σημαία του Αφγανιστάν να φαίνεται δίπλα.

Ο Χαμπιμπζόι αρνήθηκε την ενοχή του, λέγοντας πως το προφίλ του χακαρίστηκε για να τον ενοχοποιήσει κάποιος. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανέβασε νέο βίντεο όπου εμφανιζόταν το ίδιο χαλί με εκείνο της προηγούμενης ανάρτησης, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες.

Το τηλεφώνημα- ομολογία

Οι ερευνητές ισχυρίζονται επίσης ότι ο 23χρονος παραδέχτηκε τη δολοφονία σε τηλεφωνική συνομιλία. Σύμφωνα με τα αρχεία, είπε σε συνομιλητή του, στα παστούν: «Τελείωσα μαζί του», ενώ φέρεται να πρόσθεσε: «Το έκανα με τα χέρια μου, η καρδιά μου είναι ικανοποιημένη». Τα στοιχεία από το κινητό του αποκάλυψαν, ότι ο Χαμπιμπζόι ταξίδεψε εκείνη την ημέρα από το Χιούστον στο Σαν Αντόνιο και επέστρεψε στην πόλη του αμέσως μετά τη δολοφονία.

«Σκληρά εργατικός μετανάστης» και οικογενειάρχης το θύμα

Ο Κιφτάν περιγράφεται από συγγενείς και φίλους ως «σκληρά εργατικός μετανάστης που ζούσε μακριά από την πατρίδα του». Για την οικογένειά του ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe, η οποία ήδη συγκέντρωσε πάνω από 8.800 δολάρια. Στην περιγραφή αναφέρεται πως αφήνει πίσω «μια απαρηγόρητη οικογένεια και ορφανά παιδιά, που χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια».

Ο Νακιμπουλάχ Χαμπιμπζόι κρατείται πλέον στις φυλακές της κομητείας Μπέξαρ, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για φόνο.