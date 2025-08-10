Μια εγκληματική οργάνωση με διεθνές δίκτυο, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης μέσω εμπορευματοκιβωτίων από τη Λατινική Αμερική, εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με την αξία της κατασχεθείσας ποσότητας να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ στη μαύρη αγορά.

Η πολυμελής αυτή υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από εντατικές έρευνες των ελληνικών αρχών. Οι έρευνες, που στηρίχθηκαν σε πληροφορίες της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), αφορούσαν τη μεταφορά και εισαγωγή, μέσω θαλάσσης, εμπορευματοκιβωτίου με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρα της Λατινικής Αμερικής προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 6 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου της Τελωνειακής Αρχής, καθώς και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης εντοπίστηκε το ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο.

Στη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε πως στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου είχε διαμορφωθεί ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη, στην οποία τα μέλη της οργάνωσης είχαν αποκρύψει τη συνολική ποσότητα των 271 κιλών και 150 γραμμαρίων κοκαΐνης. Η ανεύρεση και κατάσχεση της ποσότητας αυτής αποτέλεσε κομβικό σημείο για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Ελεγχόμενη Παράδοση και Συλλήψεις

Μετά την εντοπισμό των ναρκωτικών, ακολούθησε επιχείρηση “ελεγχόμενης παράδοσης” από τη Δίωξη Ναρκωτικών, το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατόπιν σχετικού βουλεύματος της δικαστικής αρχής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης:

Ένας 47χρονος που είχε τον ρόλο της επικοινωνίας με την ηγεσία της οργάνωσης και τον συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, αλλά και τον έλεγχο της διαδικασίας εξαγωγής και παραλαβής των ναρκωτικών από την κρύπτη.

Ένας 32χρονος, υπεύθυνος για την εξαγωγή και διάθεση της κοκαΐνης στα υπόλοιπα μέλη.

Ένας 40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς, ο οποίος παρείχε χώρους και μέτρα ασφαλείας για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέσεις και Εισαγγελική Παρέμβαση

Από τις έρευνες, πέραν της τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης, κατασχέθηκαν το εμπορευματοκιβώτιο, δύο οχήματα, το χρηματικό ποσό των 655 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και εξοπλισμός της εταιρείας μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.ά).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που ανέλαβε τη συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.