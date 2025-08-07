Η Αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε έναν άνδρα και μια γυναίκα, αφού στο νοσοκομείο La Fe της Βαλένθια όπου διακομίστηκε το τρίχρονο παιδί τους, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στο αίμα του ίχνη κοκαΐνης και κάνναβης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η σύλληψη των γονέων του παιδιού, ενός 46χρονου και μιας 26χρονης, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου μετά την αναφορά του περιστατικού από το νοσοκομείο, όπου το παιδί είχε μεταφερθεί με συμπτώματα δηλητηρίασης. Το παιδί βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση και τελεί υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Κοινωνικών Υποθέσεων της Generalitat Valenciana, όπως ανέφεραν πηγές του αρμόδιου τμήματος. Η μελλοντική του κατάσταση θα εξαρτηθεί από τη δικαστική απόφαση και τις εκθέσεις σχετικά με την ικανότητα των γονέων να το φροντίσουν.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκατάλειψη ανηλίκου και παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας. Την υπόθεση ανέλαβαν οι ειδικοί της ομάδας ανηλίκων (Grume) της Ισπανικής Αστυνομίας, οι οποίοι την διαβίβασαν στον ανακριτή της Βαλένθιας, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιόν του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Levante-EMV, το παιδί παρουσίασε ξαφνικά σπασμούς και μυϊκή ακαμψία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.