Μια βαθιά συγκινητική προέκταση της τραγικής ιστορίας της Έμμας Καρυωτάκη γράφτηκε με την είδηση του θανάτου του ανθρώπου που είχε λάβει το ήπαρ της άτυχης φοιτήτριας.

Ο λήπτης, ο οποίος έζησε για τρία χρόνια χάρη στο δώρο ζωής της 21χρονης κοπέλας, έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας τη συγκινημένη αντίδραση της μητέρας της.

Η Έμμα Καρυωτάκη είχε χάσει τη ζωή της στα τέλη του 2022 στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο.

Μετά από νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η οικογένειά της έλαβε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνολικά επτά συνανθρώπους μας.

Το αντίο της μητέρας

Η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη, αποχαιρέτησε τον λήπτη του οργάνου, τον οποίο προσφώνησε ως «κύριο Γιάννη», με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία του, μοιράστηκε ξανά το ευχαριστήριο μήνυμα που της είχε στείλει ο ίδιος μετά τη μεταμόσχευση, τονίζοντας τον ισχυρό δεσμό που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους.

Στην ανάρτησή της, η κ. Καμπάκη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αποχαιρετά έναν άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβε να αγκαλιάσει ποτέ, αλλά είχε πάνω του κάτι δικό της, κάτι πολύτιμο που τον καθιστούσε πλέον μέρος της οικογένειάς της.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως στο ταξίδι του προς το φως, πέρα από τους δικούς του ανθρώπους, θα τον περιμένει να τον προϋπαντήσει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή.

Η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας έκλεισε το μήνυμά της στέλνοντας ευχές για καλή δύναμη στην οικογένεια του εκλιπόντος, στα παιδιά που μεγάλωσε σχεδόν μόνος του με τόσο κόπο, καθώς και στη μητέρα του.