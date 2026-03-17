Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, με δυνατότητα εξαγοράς, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 23χρονη που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα, τον Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο έκρινε τη νεαρή γυναίκα ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία και αποφάσισε η ποινή να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά την καταδίκη του 30χρονου οδηγού του μοιραίου οχήματος σε κάθειρξη 16,5 ετών.

Οι γονείς της Έμμας βρέθηκαν ξανά στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά έπειτα από μήνυση που είχαν υποβάλει κατά της συνοδηγού. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου από την κατηγορία της συνέργειας, ωστόσο παραπέμφθηκε σε δίκη επειδή δεν ειδοποίησε τις Αρχές ούτε εμπόδισε τον καταδικασθέντα οδηγό να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Η κατηγορούμενη δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή της αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η 23χρονη ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη, «όμηρος ενός ανθρώπου που θέρισε μία κοπέλα και την εγκατέλειψε».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς της φοιτήτριας, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον αγώνα τους για τη δικαίωση της μνήμης της κόρης τους, την οποία έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε ημέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά κατέληξε. Παρά το βαρύ τους πένθος, οι γονείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους, προσφέροντας ζωή σε άλλους συνανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και παραμένει έγκλειστος. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έχει αναβληθεί για το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα 104 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα. Το όχημα, που δεν του ανήκε, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχαν γίνει μετατροπές για την αύξηση της ιπποδύναμής του.