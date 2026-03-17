Εννέα ανήλικοι, ηλικίας από 12 έως 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως δράστες δύο περιστατικών φθορών που σημειώθηκαν σε σχολικές μονάδες της Θέρμης.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων προήλθε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκαν δικογραφίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, σε εγκαταστάσεις και αντικείμενα που εξυπηρετούν το κοινό όφελος.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι τέσσερις από τους ανήλικους προκάλεσαν φθορές, το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου 2025, σε δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο της περιοχής. Το ύψος των ζημιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ.

Φθορές και σε νηπιαγωγείο

Σε δεύτερο περιστατικό, πέντε ακόμη ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν φθορές σε νηπιαγωγείο, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2025, με τις ζημιές να ανέρχονται περίπου στις 2.000 ευρώ.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.