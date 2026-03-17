Ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδοθεί στις Αρχές την επομένη του αιματηρού επεισοδίου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άγνωστα προς αυτόν άτομα, έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, καθώς έπεσε στο έδαφος, έπληξε με μαχαίρι το θύμα χωρίς να γνωρίζει ποιον ή σε ποιο σημείο χτυπά. Ο ίδιος ανέφερε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, ενώ παραδέχθηκε πως το μαχαίρι ήταν δικό του.

Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό περί επίθεσης εις βάρος του, ζήτησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής διαπίστωσε κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα —για τα οποία φέρεται να απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό— καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα. Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρία περαστικού, ο οποίος φέρεται να επιβεβαιώνει ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Δίωξη και σε δύο ακόμη άτομα

Για το ίδιο περιστατικό, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε πλημμεληματική δίωξη κατά δύο ατόμων που φαίνεται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το αιματηρό επεισόδιο εκτιμάται ότι είχε οπαδική χροιά. Το ένα από τα δύο πρόσωπα τελεί υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Οι δύο τελευταίες πράξεις φέρονται να τελέστηκαν από κοινού και υπό τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.