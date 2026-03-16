Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον 20χρονο Κλεομένη να καταρρέει δίπλα σε κάδο στην Καλαμαριά, έχοντας δεχθεί θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι, λίγα μόλις μέτρα από τους φίλους του.

Στενοί συγγενείς του δολοφονημένου νεαρού, αλλά και ένας θείος του 23χρονου κατηγορούμενου για το έγκλημα μίλησαν για πρώτη φορά στην εκπομπή «Live News». «Τόσο καλό παιδί…» λέει η γιαγιά του θύματος, περιγράφοντας έναν νέο που, όπως αναφέρει, ήταν αγαπητός σε όλους. Ο 20χρονος κατέρρευσε μέσα σε λίμνη αίματος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τόσο ο 23χρονος που τον μαχαίρωσε, όσο και ένας 19χρονος φίλος του θύματος που βρισκόταν μαζί του τη μοιραία στιγμή.

Ο θείος του φερόμενου ως δράστη υποστηρίζει στο «Live News», πως ο ανιψιός του ενήργησε σε άμυνα, ισχυριζόμενος ότι αναγκάστηκε να αντιδράσει, για να σώσει τη ζωή του. «Τον χτύπησαν βάναυσα και μάλιστα στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο. Ο ανιψιός μου θα ήταν σίγουρα το θύμα. Ένα λεπτό γύρισε και εμφανίστηκε ως θύτης, χωρίς να αποποιούμαστε την πράξη, την οποία καταδικάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 23χρονος δεν ήταν όπλο, αλλά εργαλείο που είχε στην κατοχή της η οικογένεια για ερασιτεχνικό ψάρεμα. «Το μαχαίρι το είχε ο αδερφός μου, όταν παραθερίζαμε και ψαρεύαμε. Ο … δεν πήγε να ασκήσει βία, αμύνθηκε βλέποντας ότι πεθαίνει», σημείωσε. Ο θείος του κατηγορούμενου επιμένει, πως ο ανιψιός του δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές και πως ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και πανικού. «Κλαίμε και για το παιδί μας, κλαίμε και για το παιδί που χάθηκε. Δεν έχουμε με κανέναν τίποτα, είμαστε άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας του 23χρονου προκαλούν οργή στους συγγενείς του 20χρονου. «Έχω εκνευριστεί αφάνταστα, γιατί προσπαθούν να βγάλουν Άγιο τον φονιά και το αγόρι μου να το παρουσιάσουν διαφορετικά. Ήταν τόσο καλό παιδί, δεν μάλωσε ποτέ», δηλώνει μέλος της οικογένειας του θύματος.

Τα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία παραμένουν: Επρόκειτο για οπαδικό επεισόδιο που κατέληξε σε τραγωδία; Ποιος ξεκίνησε τη συμπλοκή; Θα μπορούσε το περιστατικό να συνδέεται με τη συμμετοχή του θύματος σε ομάδα που δρούσε κατά παιδεραστών; Όλα τα στοιχεία εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές.

«Τους επιτέθηκαν πολλά άτομα, είχαν μαχαίρια και ξύλα. Το πρόλαβαν το αγόρι μου και το χτύπησαν με μαχαίρι μεγάλο, στην πλάτη και στην καρδιά», λέει ο παππούς του 20χρονου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Η ιατροδικαστική έκθεση και η έρευνα

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε, ότι το θύμα δέχτηκε τη μοιραία μαχαιριά στην καρδιά. Από τα βίντεο φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί με δυσκολία, έχοντας ήδη τραυματιστεί σοβαρά. «Ήξεραν ότι ήταν ΠΑΟΚ και μάλλον οπαδικά έγιναν αυτά. Καρτέρι του είχαν», αναφέρει ο παππούς του.

Ο 23χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. «Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και το δίκαιο, και όποιος φταίει να τιμωρηθεί», δήλωσε ο θείος του φερόμενου ως δράστη.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να αναλύουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να εξετάζουν μαρτυρίες, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια και να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι που παραμένουν ασύλληπτοι.