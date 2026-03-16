Νέα οπτικοακουστικά πλάνα από τη φονική επίθεση στην Καλαμαριά φέρνουν στο φως τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, λίγο μετά τη βίαιη συμπλοκή που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο βίντεο διακρίνονται τρεις νεαροί να απομακρύνονται από την οδό Παπαδημητρίου μετά το περιστατικό. Δύο από αυτούς περπατούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί λίγα μέτρα πιο πίσω εμφανώς εξαντλημένος και με δυσκολία στο βάδισμα.

Σε κάποια στιγμή προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων για να κρατηθεί όρθιος, όμως δεν τα καταφέρνει και καταρρέει στο έδαφος, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του να βρίσκεται ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το ERT News, οι δύο φίλοι του αρχικά δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όταν όμως στρίβουν στη γωνία και καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί, επιστρέφουν άμεσα για να του προσφέρουν βοήθεια.

Ένας από αυτούς καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ λίγη ώρα αργότερα σταματά για να συνδράμει και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τους τρεις νεαρούς μόνο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ενώ οι υπόλοιποι δύο δεν φορούσαν σκούφο.