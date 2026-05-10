Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής στην Αττική, μετατρέποντας την καθιερωμένη κυριακάτικη βόλτα των Αθηναίων σε πραγματική δοκιμασία… υπομονής. Το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, καθώς μια σειρά από απρόοπτα περιστατικά και προγραμματισμένες εκδηλώσεις προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Ο συνδυασμός ατυχημάτων, αθλητικών διοργανώσεων και δυσλειτουργιών στα διόδια των Αφιδνών έχει οδηγήσει σε ένα μικρό κυκλοφοριακό έμφραγμα, με την ταλαιπωρία των οδηγών να κορυφώνεται.

Κίνηση: Ουρές στα διόδια Αφιδνών

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, η κατάσταση παραμένει αποπνικτική. Οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, καθώς αναφέρονται κλειστά ταμεία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά τη διέλευση των οδηγών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, ενώ η εικόνα εκατέρωθεν των διοδίων αποτυπώνει το μέγεθος της συμφόρησης.

Ποδηλατικός Γύρος με φινάλε στο κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο της πρωτεύουσας είναι ουσιαστικά «απροσπέλαστο» λόγω της διεξαγωγής του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου, που συγκεντρώνει πλήθος συμμετεχόντων και θεατών.

Πολλοί κεντρικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας των αθλητών, προκαλώντας αναγκαστικές εκτροπές στην κυκλοφορία και επιπλέον καθυστερήσεις σε γύρω περιοχές.

Αττική Οδός: Καραμπόλα και καθυστερήσεις

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός, όπου σημειώθηκε καραμπόλα τριών ΙΧ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με τις ουρές να σχηματίζονται γρήγορα καθώς τα ακινητοποιημένα οχήματα περιορίζουν τη ροή των λωρίδων.

Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία και οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις ώρες αιχμής, όπου αυτό είναι δυνατόν.