Οι πρώτοι ημιτελικοί του UEFA Europa Conference League ολοκληρώθηκαν με την Κρίσταλ Πάλας και την Ράγιο Βαγιεκάνο να αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα πρόκρισης ενόψει των ρεβάνς.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πέρασε νικηφόρα με 3-1 από την ουδέτερη έδρα της Σαχτάρ Ντόνετσκ και βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στον τελικό της Λειψίας. Οι Λονδρέζοι μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό με τον Σαρ. Παρά την υπεροχή των Ουκρανών στο πρώτο μέρος, η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 48’ με τον Οτσερέτκο. Ωστόσο, η απάντηση της Πάλας ήταν άμεση, καθώς ο Καμάντα στο 58’ έδωσε ξανά το προβάδισμα, ενώ στο 85’ ο Λάρσεν «κλείδωσε» τη νίκη διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Στο άλλο ζευγάρι, η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε 1-0 της Στρασβούργο σε ένα ματς με ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 55’, όταν ο Αλεμάο με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι πίεσαν για δεύτερο τέρμα, δημιουργώντας ευκαιρίες, με κορυφαία εκείνη του Λεχέουν στο 87’, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ.

Έτσι, τόσο η Πάλας όσο και η Ράγιο έχουν το πάνω χέρι για την πρόκριση στον τελικό, με τα πάντα να παραμένουν ανοιχτά ενόψει των επαναληπτικών αγώνων.