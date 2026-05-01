Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση του «Σίτι Γκράουντ», με τη Νότιγχαμ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την έδρα της και να παίρνει τη νίκη με 1-0, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γουντ στο 71ο λεπτό.

Σε ένα παιχνίδι με ένταση και τακτική προσέγγιση, η Νότιγχαμ έδειξε ξανά τη γνωστή της δύναμη στην άμυνα, περιορίζοντας την επιθετική απειλή μιας Άστον Βίλα που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στην Πρέμιερ Λιγκ και εξασφάλισε θέση στο επόμενο Champions League.

Το σύνολο του αγώνα κρίθηκε στη λεπτομέρεια, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν τη μεγάλη στιγμή τους από την άσπρη βούλα και να κρατούν μέχρι τέλους το προβάδισμα, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο Μπέρμιγχαμ.

