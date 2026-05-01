Θλίψη προκαλεί η ανείπωτη τραγωδία που συνέβη στην Ηλεία με τον 13χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην κοινωνία αλλά και ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των εν λόγω οχημάτων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή το περιστατικό τονίζει την επικινδυνότητα των πατινιών, παραθέτοντας στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε: «Εφέτος τους 3 πρώτους μήνες του 2026 ξεπερνάνε τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια οι προσελεύσεις ανηλίκων στα νοσοκομεία παίδων του ΕΣΥ της Αττικής και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς». Μάλιστα, τονίζει πως «κανένα από αυτά δεν φορούσε κράνος».

«Πέρυσι 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων του ΕΣΥ της Αθήνας “Αγία Σοφία” και “Π. και Α. Κυριακού”»., συμπληρώνει.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννακός εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν έχουν γνώση από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς επιτρέπεται να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια και αυτό να είναι νόμιμο. Όπως τόνισε, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν θανατηφόρα δυστυχήματα όταν μικρά παιδιά, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια που τρέχουν με 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό θα πρέπει οι αστυνομικοί να σταματούν παιδιά χωρίς κράνος, να κατάσχουν τα πατίνια και να συλλαμβάνονται οι γονείς.

«Άναρχη χρήση των πατινιών»

Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας γύρω από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών επισημαίνει και ο Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδικής Ασφάλειας, παρουσιάζοντας στοιχεία για την αύξηση των ατυχημάτων.

Όπως τονίζει, τα ηλεκτρικά πατίνια ξεκίνησαν ως μια υπόσχεση για πράσινη και οικολογική μετακίνηση, ωστόσο στην πράξη έχουν εξελιχθεί σε ένα νέο πεδίο προβλημάτων για την οδική ασφάλεια. Το ζήτημα, όπως σημειώνει, έχει ήδη τεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Παράλληλα, αναφέρεται σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όπως ανοιχτές καμπάνιες για μαθήματα ασφαλούς οδήγησης με πατίνια, υπογραμμίζοντας ότι «δεν γίνεται να χρησιμοποιούμε τον δρόμο χωρίς να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί».

Κάνει επίσης λόγο για αποσπασματική και άναρχη νομοθέτηση γύρω από τη χρήση των πατινιών, ενώ προτείνει πιο οργανωμένες υποδομές, επισημαίνοντας ότι αντί για «φαραωνικούς» ποδηλατόδρομους, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία ενιαία λωρίδα για ποδήλατα και πατίνια.