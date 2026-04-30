Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ηλεία μετά τον θάνατο του άτυχου Κωνσταντίνου, του 13χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν συγκρούστηκε με το πατίνι του μετωπικά με αγροτικό.

Φίλοι και συμμαθητές του προσέρχονταν από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του χαμού του στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα και άφηναν λουλούδια στη μνήμη του.

Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Προσπάθησε να ακολουθήσει τον φίλο του – Πώς έγινε η τραγωδία

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 13χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον «κόφτη», πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δικύκλου.

«Το πατίνι το έκανε δώρο η οικογένεια», λέει η γιαγιά του

Το πατίνι «το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», είπε η γιαγιά του παιδιού στο MEGA.

«Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», ανέφερε.

Περιγράφοντας πως έγινε το δυστύχημα, είπε πως «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργό πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε η γιαγιά.

Τι λέει η μητέρα του 13χρονου

«Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου», είπε η μητέρα του Κωνσταντίνου. «Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι», ανέφερε μεταξύ άλλων.