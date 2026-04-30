Η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής και ενισχύει τις προετοιμασίες της για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί σοβαρά το σενάριο νέας στρατιωτικής δράσης, γεγονός που έχει προκαλέσει κινητοποίηση στους ισραηλινούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Τραμπ ενημερώνεται στον Λευκό Οίκο από τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σχετικά με τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές. Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν εντατικές διαβουλεύσεις, εκτιμώντας ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε απόφαση για κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Channel 12, οι ισραηλινές αρχές προετοιμάζονται για πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Υπουργοί που έχουν ενημερωθεί εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν να «δώσουν μια ώθηση» στην εκστρατεία πίεσης στο Στενό του Ορμούζ, μέσω στοχευμένων επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης ναυτικής απειλής κατά του Ιράν, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.