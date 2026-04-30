Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό με 94-64 στο Game 2 των Play-Offs της EuroLeague, όπου οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο ΣΕΦ και έκαναν το 2-0 στη σειρά.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται πλέον μία μόλις νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four του T-Center, έχοντας αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ο Βεζένκοφ, ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα είχε παραλάβει το βραβείο του MVP της διοργάνωσης από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, στάθηκε περισσότερο στη σημασία της ομαδικής επιτυχίας. Όπως τόνισε, το σημαντικότερο «βραβείο» δεν είναι κάποιο ατομικό τρόπαιο, αλλά αυτό που περιμένει στο τέλος της διαδρομής: η κατάκτηση της EuroLeague.

«Ηταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την έδρα μας, να πάμε με 2-0 νίκες στο Μονακό. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε τόσο καλά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι και στο Μονακό να πάρουμε την τρίτη νίκη. Χωρίς τους συμπαίκτες μου δε θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτό το βραβείο. Είναι κάτι όμορφο. Αλλά το βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση».