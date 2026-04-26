Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου στην EuroLeague και ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να τον συγχαρεί με έναν μοναδικό τρόπο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανάρτησε μια φωτογραφία του Βεζένκοβ, όπου εκείνος κοιμάται στο αεροπλάνο, καταλαμβάνοντας τρεις θέσεις. Στη λεζάντα της εικόνας έγραψε απλά “MVP”.

Μάλιστα, η EuroLeague αντέδρασε άμεσα, σχολιάζοντας κάτω από τη δημοσίευση με ένα εντυπωσιασμένο “Wow”.

