Εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς τεχνικά προβλήματα και επιχειρησιακές δυσκολίες προκαλούν αναστάτωση σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια σε Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, περισσότερες από 1.500 πτήσεις έχουν καθυστερήσει και περίπου 30 έχουν ακυρωθεί, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες για τις εταιρείες British Airways, Air France, Ryanair και KLM, οι οποίες προσπαθούν να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγιά τους.

Οι αεροπορικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν συχνά τις ενημερώσεις των εταιρειών και των αεροδρομίων, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προβλήματα αποδίδονται σε δυσλειτουργίες των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ σε άλλες σχετίζονται με την αυξημένη θερινή ζήτηση.

Η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των πτήσεων εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετές ώρες, με τις αεροπορικές εταιρείες να καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Παγκόσμια κρίση στις αερομεταφορές

Σε διεθνές επίπεδο, οι αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, αντιμετωπίζοντας αυτό που ειδικοί περιγράφουν ως τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία των αερομεταφορών. Οι ελλείψεις καυσίμων αποδίδονται στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πολλές καναδικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων την τελευταία εβδομάδα, ενώ ο αριθμός των αερομεταφορέων που περιορίζουν τα προγράμματά τους αυξάνεται όσο πλησιάζει η περίοδος αιχμής των ταξιδιών.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή ενώ έρχεται το καλοκαίρι», δήλωσε ο John Gradek, καθηγητής διαχείρισης αερομεταφορών στο McGill University του Μόντρεαλ. Όπως εκτίμησε, οι ακυρώσεις θα αυξηθούν καθώς το κόστος των καυσίμων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Η Amra Durakovic, επικεφαλής επικοινωνίας του δικτύου ταξιδιωτικών πρακτορείων Flight Centre Canada, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μέχρι την Τετάρτη είχαν ακυρωθεί λιγότερο από το 1% των πτήσεων στον Καναδά.

«Νιώθω ότι, μέρα με τη μέρα, όλοι ξυπνάμε με τους ίδιους τίτλους ειδήσεων και κανείς μας δεν ξέρει τι συμβαίνει. Οπότε το ίδιο θα συνέβαινε και με όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των αεροπορικών εταιρειών», πρόσθεσε.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η παρεμπόδιση των δεξαμενόπλοιων έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό των τιμών των αεροπορικών καυσίμων σε σχέση με πέρυσι.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως έξι εβδομάδες» αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο μαζικών ακυρώσεων.

Στον Καναδά, η κατάσταση θεωρείται λιγότερο κρίσιμη, καθώς η χώρα διαθέτει αρκετά διυλιστήρια που παράγουν καύσιμα τύπου κηροζίνης για αεροσκάφη. Ο Gradek ανέφερε ότι το 85% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται εγχώρια προέρχονται από καναδικά διυλιστήρια.

Αύξηση τιμών και επιπτώσεις στους επιβάτες

Παρά τις μικρότερες ελλείψεις, ο Καναδάς επηρεάζεται από τις διεθνείς αυξήσεις τιμών, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω ανατιμήσεις των αεροπορικών ναύλων. Οι Air Canada, WestJet, Porter Airlines και Air Transat έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις ή πρόσθετες χρεώσεις, προκειμένου να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Ειδικοί εκτιμούν ότι, ακόμη και αν επιλυθεί η κρίση, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η Durakovic εξήγησε ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν ακολούθησαν τον ρυθμό του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πλέον αντικατοπτρίζεται στις νέες τιμολογιακές πολιτικές των εταιρειών.