Ο Βασιλιάς Κάρολος δήλωσε «ανακουφισμένος» για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η τοποθέτηση αυτή έγινε την παραμονή της επίσημης επίσκεψης του βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που πρόκειται να ξεκινήσει αύριο το απόγευμα στην Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη» της μετά το περιστατικό.

«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Χ.