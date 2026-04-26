Στη φετινή Super League K19, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλητής, κατακτώντας τον τίτλο και μαθηματικά, μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 57 βαθμούς, με τον δεύτερο Παναθηναϊκό να ακολουθεί στους 48 και να μην έχει πλέον ελπίδες για την πρώτη θέση, καθώς απομένουν μόλις τρεις αγωνιστικές για το φινάλε και ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Αυτός είναι ο όγδοος τίτλος του ΠΑΟΚ από την καθιέρωση της διοργάνωσης το 2001 και ο πρώτος μετά από πέντε χρόνια. Παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι ασπρόμαυροι παραμένουν πίσω από τον Ολυμπιακό στη μάχη των τίτλων, καθώς οι ερυθρόλευκοι είναι οι πολυνίκεις του θεσμού με εννέα κατακτήσεις.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με τρεις τίτλους, ενώ από δύο έχουν η Ξάνθη και ο Άρης.