Η αντίστροφη μέτρηση για τις απολογίες των πρωταγωνιστών της υπόθεσης του φονικού στον Άγιο Δημήτριο έχει ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη της στυγερής δολοφονίας.

Ο βασικός κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών μετανιωμένος, επιμένοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 27χρονο. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, «είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Θέλω να ζητήσω συγνώμη και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Θεόφιλου. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί, έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω. Επίσης, επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές, θα σας πω πού άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα».

Παρά τη μεταμέλειά του, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, αλλά αντίθετα επιχείρησε να κρύψει τα ίχνη του. Όπως περιέγραψε, «αφού έγινε το κακό ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω… έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί… το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό».

Το φονικό μαχαίρι και οι φωτογραφίες

Πριν κρύψει το μαχαίρι στην ταράτσα, ο 20χρονος φέρεται να το φωτογράφισε και να το έδειξε στους φίλους του. Όπως κατέθεσε η φίλη της 20χρονης συντρόφου του, «ο Κ. της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί ο Θεόφιλος. Ο Κ. μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα».

Από τις καταθέσεις προκύπτει, ότι μετά το φονικό ο καθ’ ομολογίαν δράστης επέστρεψε στο σπίτι του, άλλαξε ρούχα και αυτοκίνητο, πριν συναντήσει ξανά την παρέα του. «Όταν ανέβηκε στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, είχε μαζί του το μαχαίρι… Μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε να πάρουμε τα κορίτσια να πάμε βόλτα προς Γλυφάδα. Σε όλη τη διαδρομή εγώ δεν μιλούσα και ο Κ. φαινόταν ότι δεν ήταν καλά», ανέφερε ένας από τους συνοδούς του.

Τα λεγόμενά του επιβεβαιώνει και μία από τις δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους. Ο 20χρονος, μιλώντας αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα» και την Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα, δήλωσε και πάλι μεταμέλεια: «Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα».

Η συνέχεια της υπόθεσης

Ο 20χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείουτην ερχόμενη Τρίτη (28/4), ενώ τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη πρόκειται να δικαστούν από το Αυτόφωρο τη Δευτέρα (27/4). Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και κοινωνική αναστάτωση.

«Δημόσιος κίνδυνος» σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», χαρακτήρισε τον 20χρονο «δημόσιο κίνδυνο». Όπως είπε, «αργά ή γρήγορα θα μαχαίρωνε κάποιον», υποστηρίζοντας ότι η πράξη του δεν οφείλεται σε ζήλια, αλλά σε βαθύτερη επιθετικότητα.

«Το για τα μάτια μιας κοπέλας είναι η αφορμή, αυτό το παιδί αργά ή γρήγορα θα μαχαίρωνε κάποιον. Σε προγενέστερο χρόνο πιάστηκε από την Αστυνομία να έχει μαζί του αυτό το μαχαίρι και τώρα, αφού τέλεσε τη δολοφονία, το έπλυνε και το έκρυψε, που σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιούσε ξανά», τόνισε ο κ. Καλλιακμάνης, προσθέτοντας πως «αυτοί οι κατασκευασμένοι φονιάδες είναι δημόσιος κίνδυνος».