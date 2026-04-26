Ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι του σωφρονιστικού συστήματος στην Ισπανία αφορά την εργασία των κρατουμένων και τις αμοιβές που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι αποδοχές αυτές κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας συζητήσεις για τον ρόλο και τη λειτουργία της εργασίας εντός των φυλακών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι κρατούμενοι που εργάζονται σε ισπανικά σωφρονιστικά ιδρύματα αμείβονται με ωρομίσθιο που κυμαίνεται περίπου από 3,24 έως 5,68 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε αποδοχές της τάξης των 200 έως 300 ευρώ, ποσό που απέχει σημαντικά από τον κατώτατο μισθό της χώρας, ο οποίος για το 2026 διαμορφώνεται στα 1.221 ευρώ σε 14 μισθούς.

Η διαφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία των κρατουμένων βασίζεται στο Real Decreto 782/2001, το οποίο προβλέπει ότι οι αμοιβές υπολογίζονται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο, αλλά προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος και την παραγωγικότητα της εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η αμοιβή συνδέεται με την ποσότητα ή την ποιότητα του παραγόμενου έργου, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τις τελικές αποδοχές.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα αμοιβών, η εργασία στις φυλακές δεν θεωρείται πρωτίστως οικονομική δραστηριότητα, αλλά εργαλείο επανένταξης. Οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, όπως εργαστήρια παραγωγής, υπηρεσίες καθαριότητας, αρτοποιεία και πλυντήρια, αποκτώντας δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν μετά την αποφυλάκισή τους.

Ωστόσο, η συμμετοχή στο σύστημα εργασίας δεν είναι καθολική. Από το σύνολο των περίπου 59.000 κρατουμένων στη χώρα, μόλις το 20% απασχολείται σε κάποια μορφή εργασίας εντός των φυλακών. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τόσο τους περιορισμούς των διαθέσιμων θέσεων όσο και τις προκλήσεις στη διαχείριση ενός συστήματος που επιδιώκει να συνδυάσει την πειθαρχία με την κοινωνική πολιτική.

Η σύνθεση του σωφρονιστικού πληθυσμού προσθέτει μια ακόμη διάσταση στο ζήτημα. Η πλειονότητα των κρατουμένων είναι άνδρες, ενώ σημαντικό ποσοστό – άνω του 30% – αποτελείται από αλλοδαπούς, με κυρίαρχες εθνικότητες τη μαροκινή, την κολομβιανή και τη ρουμανική. Η ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της εργασιακής επανένταξης σε παραγωγικές ηλικίες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στον διπλό του στόχο: αφενός να προσφέρει ουσιαστικές δεξιότητες και αφετέρου να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι χαμηλές αμοιβές ενδέχεται να περιορίζουν το κίνητρο συμμετοχής, ενώ άλλοι τονίζουν ότι η αξία της εργασίας δεν πρέπει να μετριέται αποκλειστικά σε οικονομικούς όρους.

Σε κάθε περίπτωση, η εργασία στις φυλακές της Ισπανίας παραμένει ένα κρίσιμο εργαλείο του σωφρονιστικού συστήματος. Όχι ως μέσο οικονομικής απολαβής, αλλά ως γέφυρα μεταξύ εγκλεισμού και επιστροφής στην κοινωνία. Και σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τις αμοιβές δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά και τη φιλοσοφία της ίδιας της δικαιοσύνης.