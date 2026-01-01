Τουλάχιστον 87 κρατούμενοι που είχαν φυλακιστεί μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν με αφορμή την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με ανακοινώσεις δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την αποφυλάκιση άλλων 99 κρατουμένων για τα Χριστούγεννα.

«Σήμερα πρωί, 1η Ιανουαρίου, μητέρες και συγγενείς ανέφεραν περαιτέρω απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν», στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας, ανέφερε η Επιτροπή για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve).

Οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής κρίσης που ακολούθησε την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη θητεία στην προεδρία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε εκτεταμένη νοθεία στις κάλπες.

Μετά την ανακήρυξη του Μαδούρο ως νικητή, ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων. Ο πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τους συλληφθέντες «τρομοκράτες», προκαλώντας νέες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.