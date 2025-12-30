Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν προκυμαία στη Βενεζουέλα, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Με τη δήλωση αυτή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πιθανώς το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της διακίνησης ουσιών τον Σεπτέμβριο.

Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεση προς το Καράκας τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η αμερικανική κυβέρνηση τον κατηγορεί ότι ηγείται κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών, κάτι που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το τελευταίο πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο «ναρκωτρομοκρατών» σε διεθνή ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 107 στην περιοχή του Ειρηνικού και της Καραϊβικής.

Ωστόσο, έως σήμερα η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα σκάφη που αποτέλεσαν στόχους εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί, διεθνείς αναλυτές και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.

Ασαφείς δηλώσεις και αντιδράσεις

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής καμία τέτοια δράση. «Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη σε παράκτια περιοχή όπου βρίσκεται προκυμαία στην οποία φορτώνονταν σκάφη με ναρκωτικά (…) Πλήττουμε όλα τα πλεούμενα και τώρα πλήξαμε την περιοχή (φόρτωσης), που δεν υπάρχει πια», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου υποδέχθηκε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρώην πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιος πραγματοποίησε το πλήγμα, πότε και με ποιον τρόπο. Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για επιχείρηση της CIA, απάντησε: «Δεν θέλω να σας το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το πω».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, που επικαλέστηκε πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε πράγματι από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της CIA σε απομακρυσμένη προκυμαία της Βενεζουέλας, νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η στάση Ουάσιγκτον και Καράκας

Η ερώτηση για το πλήγμα τέθηκε μετά από αόριστη αναφορά του Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή. Στην ίδια συνέντευξη, που παραχώρησε στον επιχειρηματία και παρουσιαστή Τζον Κατσιματίδη