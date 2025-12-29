Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την κατηγορία της Ρωσίας πως η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, έναν ισχυρισμό που το Κίεβο έχει διαψεύσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν του άρεσε καθόλου», λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος τον ενημέρωσε πως επρόκειτο για ουκρανικό πλήγμα.

«Ο Πούτιν μού είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», ανέφερε ο Τραμπ, και πρόσθεσε ότι «θύμωσα πολύ».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε «μια πολύ καλή συνομιλία» νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τον Πούτιν.

«Έχουμε μερικά πολύ δύσκολα, κάπιια αγκάθια», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.