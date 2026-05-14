Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη λύπη του για την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας, σε επιστολή που του απέστειλε μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Ο Στάρμερ τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος.

«Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην επιστολή του προς τον Στρίτινγκ.

Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, με έμφαση στην υπόσχεση να τερματιστεί το πολιτικό χάος που, όπως σημείωσε, οι βρετανοί ψηφοφόροι απέρριψαν κατηγορηματικά στις εκλογές της 4ης Ιουλίου 2024.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ (Wes Streeting) ανακοίνωσε την παραίτησή του από την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο και την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer).

Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, ο Στρίτινγκ ανέφερε: «Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα είστε εσείς αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές, και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα των Εργατικών επιθυμούν η συζήτηση για την επόμενη μέρα να αποτελέσει μια μάχη ιδεών, και όχι μια σύγκρουση προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών φατριών».

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη πως: «η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων», προσθέτοντας ότι «στηρίζει αυτή την προσέγγιση και ελπίζει πως ο πρωθυπουργός θα τη διευκολύνει».